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НовостиОбщество21 декабря 2022 8:33

Молодежный парламент Кировской области провел свое первое заседание

Участники встречи избрали председателя и определили профильные комитеты
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Следующее заседание состоится 19 января. Фото: zsko.ru

Следующее заседание состоится 19 января. Фото: zsko.ru

В Кирове состоялось первое заседание Молодежного парламента. Об этом сообщили в пресс-службе ОЗС.

Во время встречи участники избрали председателя. Наибольшее количество голосов набрал Сергей Коврижных, бывший ранее депутатом Гордумы шестого созыва. Его заместителей определят на январском пленарном заседании. Молодые парламентарии также утвердили перечень профильных комитетов:

- по бюджету, экономической политике и предпринимательству;

- по промышленности и развитию инфраструктуры;

- по законодательству и регламенту;

- по социальным вопросам

- по аграрной политике и экологии;

- по вопросам молодежной политики, спорта и туризма.

Следующее заседание Молодежного парламента назначено на 19 января 2023 года.