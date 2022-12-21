В Кировской области осудили 18-летнего парня из Удмуртии, виновного в смертельном ДТП

Авария произошла в июне 2022 года. Фото: ГИБДД Кировской области

В Вятских Полянах осудили виновника смертельного ДТП. Об этом сообщает областная прокуратура.

Авария случилась 17 июня 2022 года на участке дороги Сосновка - Кизнер. 18-летний парень на ВАЗ-21103 не убедился в безопасности маневра, вырулил на встречную полосу и столкнулся там с «Хендай Акцент». В результате женщина-пассажир иномарки погибла.

Суд признал молодого человека из Удмуртии виновным в смертельном ДТП. Приговором стали три года лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами на 2,5 года. Свое наказание парень будет отбывать в колонии-поселении. Его также обязали выплатить супругу погибшей моральную компенсацию в размере миллиона рублей.