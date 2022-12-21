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НовостиОбщество21 декабря 2022 7:56

В Кировской области в 2023 году увеличится размер прожиточного минимума

Правительство выпустило соответствующее постановление
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Прожиточный минимум на душу населения составит 12794 рубля.

Прожиточный минимум на душу населения составит 12794 рубля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области с 2023 года изменится размер прожиточного минимума. Соответствующее постановление появилось на портале правительства региона.

Согласно документу, величина прожиточного минимума в целом на душу населения составит 12794 рубля, для трудоспособного населения - 13945 рублей, для пенсионеров - 11358 рублей, для детей - 13439 рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 023 года.

Отметим, что суммы выросли по сравнению с 2022 годом. На нынешний год на душу населения установлен прожиточный минимум 11262 рубля. Для трудоспособного населения этот показатель сейчас составляет 12276 рублей, для пенсионеров - 9750, для детей - 11536.