В Кировской области в 2023 году увеличится размер прожиточного минимума

Прожиточный минимум на душу населения составит 12794 рубля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области с 2023 года изменится размер прожиточного минимума. Соответствующее постановление появилось на портале правительства региона.

Согласно документу, величина прожиточного минимума в целом на душу населения составит 12794 рубля, для трудоспособного населения - 13945 рублей, для пенсионеров - 11358 рублей, для детей - 13439 рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 023 года.

Отметим, что суммы выросли по сравнению с 2022 годом. На нынешний год на душу населения установлен прожиточный минимум 11262 рубля. Для трудоспособного населения этот показатель сейчас составляет 12276 рублей, для пенсионеров - 9750, для детей - 11536.