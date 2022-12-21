Поезд Деда Мороза прибудет в Киров на день раньше

Кировчане смогут поучаствовать в празднике с участием аниматоров и артистов в 12.30. Фото предоставлено пресс-службой ГЖД

Прибытие поезда Деда Мороза в Киров состоится на день раньше. Как сообщается на официальном сайте резиденции, праздничный состав ожидается в нашем городе 13 января.

Отметим, что изначально поезд должен был прибыть на кировский вокзал в Старый Новый год - 14 января. Однако расписание изменилось.

Кировчане смогут поучаствовать в празднике с участием аниматоров и артистов в 12.30. В следующий город состав отправится в 20.00.

Напомним, что в поезде 19 вагонов. Во главе состава - паровоз с гирляндами и фонариками. Маршрут пройдет через более чем 130 городов России.