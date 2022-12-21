25 декабря в Кирове состоится ралли «Вятка»

В соревнованиях примут участие 37 экипажей. Фото: архив «КП»

В Кирове в очередной раз состоится ралли «Вятка». Об этом сообщает горадминистрация.

Российский сезон зимних автогонок стартует 24 декабря. Ралли «Вятка» является первым этапом Кубка страны. В соревновании примут участие 37 экипажей из разных регионов страны. В субботу участники пройдут ознакомление с маршрутом, техническую инспекцию и примут старт. Увидеть их машины можно будет на Театральной площади в 17.00. Через 45 минут первые экипажи уйдут на дистанцию.

25 декабря соревнования начнутся на трассе Порошино - Сидоровка в 08.00. Понаблюдать за ними можно будет на онлайн-трансляции в группе мероприятия. Там же будет объявлен состав команд и ход заезда.

В мэрии также напомнили, что в связи с проведением ралли 25 декабря с 08.00 до 11.00 прекратит работу автобус №117 «Киров - Сидоровка». Дорога от Порошино до Сидоровки также будет закрыта для автомобилистов. Водителей просят выбирать альтернативные пути.