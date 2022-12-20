В Кирове новому проспекту дадут имя президента ВТПП Николая Липатникова

Николай Михайлович Липатников был президентом союза «Вятская торгово-промышленная палата».

В Кирове новый проспект назовут в честь бывшего президента Вятской торгово-промышленной палаты Н.М. Липатникова.

По данным промышленного союза, проспект планируют провести от пересечения улиц Попова и Слобода Столбики до развязки на перекрестке с улицей Вахринской.

Стоит отметить, что присваивать имена известных жителей города можно новым территориям Кирова только по прошествии 10 лет со дня смерти человека. До истечения этого срока увековечивают память почетных граждан региона, которым и был Липатников.

Напомним, Николай Михайлович Липатников был президентом союза «Вятская торгово-промышленная палата» с 1993 по 2020 годы. Он ушел из жизни 22 мая 2020 года.