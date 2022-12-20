В Кирове ремонт музея космонавтики обойдется в 32 миллиона рублей

В октябре в музее начались противоаварийные работы, после которых начнутся реставрационные. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кирове отремонтируют музей космонавтики. На портале правительства области появилось соответствующее распоряжение.

Согласно документу, на ремонт «Музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» выделят 32 миллиона 766 тысяч 259 рублей. Заказчиком выступает сам музей. Осуществлять закупку на выполнение реставрационных работ будут у единственного подрядчика.

Стоит отметить, что работы в музее уже идут: в октябре управление госохраны ОКН Кировской области выдало разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Первоначальный этап - противоаварийные работы, следующий - реставрация здания.

Напомним, что история музея начинается с дома, построенного еще в 1858 году. В 1869-1873 и 1876-1878 годах в здании, где ранее располагалась купеческая усадьба, жил Константин Циолковский - «дедушка русской космонавтики». Строение дожило до наших дней, и в 1988 году в нем решили открыть музей авиации и космонавтики.