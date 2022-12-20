Новогодний городок на Театральной площади откроется 24 декабря

Оформление Театральной площади близко к завершению. Фото: admkirov.ru

На грядущих выходных откроется новогодний городок на Театральной площади. В благоустройстве накануне поучаствовал сити-менеджер Вячеслав Симаков.

- У меня есть традиция: в преддверии нового года я заливаю один из городских катков. В этом году не стал делать исключение и принял участие в заливке катка на Театральной площади, - пояснил он.

На данный момент специалисты завершают обустройство ледовой площадки и устанавливают ограждения. Заканчивается работа над снежными фигурами Деда Мороза и Снегурочки. Уже включены гирлянды на главной елке, световое оформление фонтана и сквера, а также украшения над катком. В ближайшие дни мастера подключат оставшиеся световые конструкции. В течение ближайших суток площадь также очистят от снега, после чего подрядчик установит новогодние фигуры. Планируется, что 24 декабря оформление будет завершено.

Стоит также отметить, что в текущем году на Театральной площади будет работать домик Деда Мороза, где он встретится с юными кировчанами и гостями города. Строительство избы также подходит к концу.

Напомним, что при оформлении площади используются конструкции и украшения, применяемые в прошлых годах. Помощь также оказывают кировские предприятия.