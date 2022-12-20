Учреждения соцсферы Кирова получат финансовую помощь депутатов

Вопрос об изменении Положения о наказах избирателей обсудили на заседании депутатов Гордумы. Фото: duma.mo-kirov.ru

На сегодняшнем заседании гордумы депутаты внесли изменения в Положение о наказах избирателей.

Речь шла о возможности использования выделенных народным избранникам средств на улучшение материально-технической базы и питьевого водоснабжения муниципальных учреждений соцсферы. До этого основными направлениями были ремонт и благоустройство организаций образования, культуры и спорта. Однако им также необходимы мебель, оборудование и так далее.

Еще одно изменение в документе связано с необходимостью установки питьевых фонтанчиков и фильтров в школах и детских садах для улучшения качества воды.

Благодаря новациям депутаты смогут оказывать финансовую помощь учреждениям соцсферы по двум новым направлениям.

Стоит отметить, что в 2023 году на каждый избирательный округ выделено по шесть миллионов рублей. Большую часть денег потратят на замену ветхих окон в школах и детсадах. Кроме того, в план включены обустройство детских и спортивных площадок, софинансирование ППМИ-2023, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, благоустройство территорий, ремонт помещений и другое. Глава города Елена Ковалева напомнила депутатам, что определиться с распределением выделенных средств нужно в ближайшее время.