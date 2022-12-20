Непряева и Мальцев стали победителями кировского этапа Кубка России по лыжным гонкам

Соревнования прошли в биатлонно-лыжном комплексе «Перекоп». Фото: правительство Кировской области

Сегодня, 20 декабря, завершился кировский этап Кубка России по лыжным гонкам. На биатлонно-лыжном комплексе «Перекоп» женщины бежали 15 километров свободным стилем с раздельного старта, а мужчины – 30 километров.

Первыми на старт вышли женщины. Уверенную победу одержала олимпийская чемпионка и обладательница Кубка мира Наталья Непряева. Это победа стало второй победой Натальи на этапе, в ее активе и одно серебро.

Второй в гонке стала Анастасия Прокофьева, проигравшая шесть секунд. На 14 секунд медленнее победительницы была Мария Истомина, завоевавшая бронзовую медаль.

Самым ожидаемым победителем мужской гонки был лучший лыжник планеты Александр Большунов. Он хотя и полидировал на одной из отсечек в начале гонки, потом начал сильно отставать. В итоговом протоколе он занял третью строчку с отставанием в 55 секунд.

Успели побывать на промежуточных первых местах Евгений Белов, Алексей Червоткин, Артем Мальцев, который и лидировал большую часть гонки. Его отрыв от Червоткина то сокращался до пары секунд, то возрастал до десяти. В итоге Мальцев уверенно победил.

Наш земляк Алексей Червоткин, безусловно, может занести себе практически домашний этап Кубка страны в актив. Он стал пятым в спринтерской гонке, прошедшей в субботу, стал вторым в воскресенье в разделке на 15 километров классикой и завоевал серебряную медаль на тридцатке свободным стилем. Артему Мальцеву он уступил 12 секунд.