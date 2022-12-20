Внезапные морозы: в Кирове 21 декабря похолодает до -31 градуса

Советуем кировчанам приодеться потеплее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Киров на один день придут сильные морозы. Портал rp5.ru сообщает о понижении температуры воздуха до -30 градусов 21 декабря.

Согласно данным синоптиков, уже ночью со вторника на среду на термометрах установится отметка в -28...-29 градусов. В 8 утра она дойдет до -30 градусов, а спустя час - до -31 градуса. На небольшое потепление погода пойдет в два часа дня: температура воздуха составит -23 градуса.

Тем удивительнее, что следом ожидается спад морозов. Так, в среду, 22 декабря, термометры покажут отметку в -7 градусов. А уже в пятницу синоптики обещают потепление до 0...+1 градуса.

Ранее мы сообщали прогноз погоды на рабочую неделю в Кирове. Подробнее об этом можно почитать здесь.