Бюджет Кирова на трехлетний период принят во втором чтении

Депутаты приняли бюджет города во втором чтении большинством голосов. Фото: duma.mo-kirov.ru

Депутаты Гордумы приняли бюджет Кирова на трехлетний период во втором чтении. Основные параметры - доходы, расходы и верхний предел муниципального внутреннего долга – изменились на суммы межбюджетных трансфертов. Также произошло перераспределение средств между статьями расходов.

Бюджет сохранил социальную направленность: 64,6% расходов пойдут на соцсферу. Объем целевых межбюджетных трансфертов на 2023 год составил более 11,3 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на реализацию пяти нацпроектов.

В 2023 году доходы ожидаются в размере 19,7 миллиарда рублей, расходы – 19,9 миллиарда, дефицит - 280 миллионов рублей.

В проекте бюджета учтены и предложения депутатов. Так, в будущем году средства направят на капремонт в СШОР №3, озеленение города, приобретение наград для участников спортивных соревнований и музыкального оборудования для клубов по месту жительства.

Народные избранники отметили, что необходимо более активно привлекать дополнительные доходы в бюджет города. Для этого создадут рабочую группу с участием депутатов и сотрудников мэрии Кирова.

Те предложения депутатов, которые не были учтены, будут рассматриваться в рабочем порядке.

- Бюджет выполняет все основные свои функции, обеспечивает работоспособность социальной сферы, реализацию национальных проектов. К другим вопросам будем возвращаться в ходе его исполнения, рассматривать и принимать решения, в том числе по внесению поправок, - прокомментировала глава города Елена Ковалева.

Главный финансовый документ города был принят во втором чтении большинством голосов.