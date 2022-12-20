В Кирове спасатели обнаружили на месте пожара тело убитого мужчины

Подозреваемый задержан и заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сообщению областного УМВД, 15 декабря в одноэтажном деревянном доме по улице Коллективной произошел пожар. Спасатели на месте происшествия обнаружили тело 54-летнего мужчины - хозяина квартиры, где случилась трагедия. Изначально предполагалось, что он задохнулся либо погиб от воздействия огня. Но судмедэкспертиза показала: кировчанин скончался от травм головы и живота, полученных еще при жизни.

Как удалось установить следователям, накануне, 14 декабря, мужчина выпивал у своих знакомых. В ходе застолья вспыхнул конфликт, перешедший в драку с другим гостем. Тот избил своего оппонента, и пострадавший ушел к себе домой, где впоследствии и умер.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 46-летнего кировчанина, ранее судимого. Он признался в совершенном. Следком возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», мужчина заключен под стражу.