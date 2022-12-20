Пока кировчанин сидел в тюрьме, его квартиру переделали под офис

Будучи за решеткой, кировчанин получил инвалидность по зрению. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Кировской области встала на защиту бывшего заключенного, который лишился жилья, пока сидел в тюрьме.

До суда мужчина жил в коммунальной квартире в доме № 36 по улице Преображенской. После того, как кировчанин попал за решетку, его недвижимостью пользовались другие лица, которые самовольно сделали там офис. В квартире потерпевшего демонтировали ванную, санузел, газовую плиту, умывальники и все приборы учета коммунальных ресурсов.

Пока кировчанин находился в исправительной колонии, он не мог защищать свои права. Выйдя на свободу, мужчине было просто некуда пойти. Не на офисном столе же спать.

Более того, пока потерпевший отбывал наказание, его здоровье резко ухудшилось. Он получил 1 группу инвалидности по зрению.

За помощью кировчанин обратился в региональную прокуратуру. В итоге дело дошло до суда, который встал на сторону бывшего заключенного. Администрацию Кирова обязали проконтролировать, чтобы жилью мужчины вернули прежний облик.