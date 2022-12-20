В Котельниче на Магистральной сбили девочку-пешехода

Авария произошла ранним утром. Фото: ГИБДД Кировской области

В Котельниче сбили девочку-пешехода. Информацию сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 19 декабря в 7 часов утра. У дома №3 по улице Магистральной «ГАЗ» сбил девочку-пешехода. В результате столкновения ребенок получил травмы, насколько серьезные - не уточняется. Потребовалась ли пострадавшей госпитализация, также неизвестно.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло девять ДТП, в которых получили травмы 10 человек. Погибших нет.

Ранее мы сообщали о правилах детской безопасности на зимней дороге. Подробнее об этом - здесь.