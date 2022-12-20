Из Кирова до Москвы и Санкт-Петербурга на новогодних праздниках запустят дополнительные авиарейсы

Купить билеты кировчане могут уже сейчас. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчане точно смогут улететь в Москву, Санкт-Петербург и Сочи на выходных праздниках. До этих городов будут курсировать дополнительные рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Победилово».

Продажа билетов на эти рейсы уже открыта - их можно купить прямо сейчас. Приобрести их, а также ознакомиться с актуальным расписанием кировчане могут на сайте аэропорта.

Ранее мы сообщали, что в 2023 году между Кировом и Казанью могут появиться авиарейсы. Сейчас этот вопрос обсуждается с Татарстаном. Подробнее об этом можно узнать здесь.