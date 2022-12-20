В Кирове 20 декабря в Ленинском районе отключат холодную воду

Кировчанам приносят извинения за предоставленные неудобства Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчан предупредили об отключениях холодной воды во вторник, 20 декабря. Без ресурса останутся жители некоторых домов в Ленинском районе. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Уточняется, что такие меры связаны с ремонтными работами на сетях. Параметры подачи воды изменят до 16-18 часов.

Полный список адресов

С 09:30 до 16:00:

- ул. Дерендяева д: 97, 97-А;

- ул. Красноармейская д: 72, 72-А, 72-Б, 76-А.

С 09:30 до 18:00:

- ул. Ключевая д: 22-А, 24-А;

- ул. Набережная д: 4, 5, 6, 7, 9.

Также ресурса не будет в одном из домов Нововятского района с 09:30 до 17:00 по адресу: ул. Октябрьская, 19.

Кировчанам приносят извинения за предоставленные неудобства. Кроме того, жителей информируют о том, что будет организован подвоз воды. Подробности можно узнать по ссылке.