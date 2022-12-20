В Кировской области начались поиски без вести пропавшей женщины

Водителей просят присоединиться к поискам Зои Сергеевны. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области без вести пропала 79-летняя Зоя Борзеева. Как рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт», местонахождение женщины неизвестно с 19 декабря.

- Обращение к водителям, проезжавшим 19 декабря по трассе поселок Левинцы - город Киров, просмотрите видеорегистраторы. Может быть вы видели или подвозили Зою Сергеевну, сообщите об этом инфоргу поиска, - говорится в группе отряда.

Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в темно-синюю куртку ниже колена с капюшоном, светлую шапку и черные сапоги (бурки).

Если вы знаете, где может находиться пенсионерка, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.