20 декабря члены Молодежного парламента Кировской области проведут первое заседание

Заседание намечено на 14.00. Фото: zsko.ru

Во вторник, 20 декабря, в Кирове состоится первое заседание Молодежного парламента при областном Заксобрании. Об этом сообщили в пресс-службе ОЗС.

Заседание пройдет в 14.00. На нем члены парламента выберут председателя и определят перечень профильных комитетов. Состав сформирован из числа представителей депутатов регионального парламента - по одному представителю от каждого.

Напомним, что в феврале 2022 года полномочия органа прекратили досрочно. Это связано с тем, что сразу 14 участников пожелали выйти из состава парламента.

Дело в том, что по итогам выборов группа раскололась надвое. Позднее пикировки в соцсетях перешли в открытые конфликты уже на самих заседаниях. В результате полномочия парламента прекратили. Однако решили созвать вновь - после определенных корректировок в работе.