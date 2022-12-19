В Кировской области автоинспекторы помогли женщине вытащить авто из занесенного снегом кювета

В непогоду Госавтоинспекция оперативно помогает автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области в 26 километрах от Советска сотрудники ГИБДД помогли выбраться женщине, машина которой увязла в снегу в кювете. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Выяснилось, что водитель не справилась с управлением на зимней дороге и съехала в кювет, где ее автомобиль провалился в снег. Все попытки выбраться самостоятельно закончились неудачно. Проезжающие мимо машины не останавливались, несмотря на просьбы автомобилистки о помощи.

Выручили женщину сотрудники ГИБДД - они помогли вытащить авто из занесенного снегом кювета. Отметим, что в непогоду Госавтоинспекция оперативно помогает автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию. Если вам нужна помощь, или вы увидели на трассе ДТП, сообщите о случившемся ближайшему экипажу или по телефону: 8(8332) 588-888 или 102 с мобильных телефонов любого оператора.