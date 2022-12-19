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НовостиОбщество19 декабря 2022 14:23

В Сунском районе мэрию через суд обязали организовать дорожное движение у школы и детсада

Прокуратура будет контролировать ход создания проекта
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Администрация разработает проект организации дорожного движения у школы и детского сада.

Администрация разработает проект организации дорожного движения у школы и детского сада.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сунском районе прокуратура обязала администрацию создать проект организации дорожного движения рядом со школом и детсадом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка показала, что в селе Верхосунье этот проект отсутствует. Это создает опасность для его участников - в том числе учеников местной школы и воспитанников детсада. Ранее прокуратура уже вносила представление по данному поводу, но реакции на него не последовало.

Сотрудники правоохранительных органов обратились в суд с требованием обязать администрацию Большевистского сельского поселения устранить нарушения закона. Иск был признан законным и обоснованным. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.