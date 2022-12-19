Мэрия Кирова составила график вывоза снега на ближайшие трое суток

Водителей просят не оставлять машины в зоне работ. Фото: admkirov.ru
Администрация Кирова сформировала график вывоза снега с улиц. Объемы будут увеличены из-за выпавшего снегопада.
19-20 декабря
- Старый мост;
- путепроводы по Московской и Воровского;
- Воровского от Ленина до Горького;
- Красноармейская от Свободы до Ленина;
- Пролетарская от Ленина до Карла Маркса;
- Розы Люксембург от Ленина до Карла Маркса;
- Студенческий проезд;
- Молодой Гвардии от Октябрьского проспекта до улицы Горького;
- Московская от Дерендяева до Октябрьского проспекта;
- Производственная от Солнечной до разворотного круга (четная сторона);
- Мира (микрорайон Радужный), 1-й и 2-й Решетниковский проезд, бульвар Прогулочный;
- Розы Люксембург от Набережной Грина до Ленина, Слободской спуск;
- Лепсе от Ломоносова до Физкультурников (четная сторона) и от Цеховой до Романа Ердякова (нечетная сторона).
20-21 декабря
- Новый мост;
- путепровод в слободе Куртеевы;
- Калинина от Горького до Чапаева;
- Карла Маркса от Воровского до Преображенской;
- Преображенская от Ленина до Карла Маркса;
- Пролетарская от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;
- Розы Люксембург от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;
- Пятницкая от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;
- Привокзальная площадь;
- Производственная от Солнечной до разворотного круга (нечетная сторона);
- Щорса от Производственной до Зеленой;
- Ленина (Нововятский район), Коммунистическая;
- Индустриальная (Радужный);
- Горбачева от Ленина до Карла Маркса;
- Лепсе от Ломоносова до Физкультурников (нечетная сторона) и от Цеховой до Романа Ердякова (четная сторона).
21-22 декабря
- путепровод по Ивана Попова;
- Красноармейская от Чапаева до Тургенева;
- Мининский переулок;
- Преображенская от Карла Маркса до переулка Энгельса;
- Московская от Ленина до Карла Маркса;
- Милицейская от Ленина до Октябрьского проспекта;
- Азина от Ленина до Дерендяева;
- Труда от Ленина до Карла Маркса;
- Комсомольская от Октябрьского проспекта до улицы Горького;
- Щорса от Зеленой до Красина;
- Красина от Щорса до Чапаева;
- Чапаева от Красина до привокзальной площади;
- проспект Строителей (Радужный);
- Парковая;
- Кирова;
- Карла Либкнехта от Воровского до Молодой Гвардии;
- Лепсе от Романа Ердякова до Сормовской;
- Мира;
- Упита от Кольцова до Луганской;
- Тургенева;
- 2-й Газетный переулок.
Работы ведутся преимущественно в ночное время - с 20.00. Водителей просят не парковать машины в зоне уборки снега.