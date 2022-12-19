Мэрия Кирова составила график вывоза снега на ближайшие трое суток

Водителей просят не оставлять машины в зоне работ. Фото: admkirov.ru

Администрация Кирова сформировала график вывоза снега с улиц. Объемы будут увеличены из-за выпавшего снегопада.

19-20 декабря

- Старый мост;

- путепроводы по Московской и Воровского;

- Воровского от Ленина до Горького;

- Красноармейская от Свободы до Ленина;

- Пролетарская от Ленина до Карла Маркса;

- Розы Люксембург от Ленина до Карла Маркса;

- Студенческий проезд;

- Молодой Гвардии от Октябрьского проспекта до улицы Горького;

- Московская от Дерендяева до Октябрьского проспекта;

- Производственная от Солнечной до разворотного круга (четная сторона);

- Мира (микрорайон Радужный), 1-й и 2-й Решетниковский проезд, бульвар Прогулочный;

- Розы Люксембург от Набережной Грина до Ленина, Слободской спуск;

- Лепсе от Ломоносова до Физкультурников (четная сторона) и от Цеховой до Романа Ердякова (нечетная сторона).

20-21 декабря

- Новый мост;

- путепровод в слободе Куртеевы;

- Калинина от Горького до Чапаева;

- Карла Маркса от Воровского до Преображенской;

- Преображенская от Ленина до Карла Маркса;

- Пролетарская от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

- Розы Люксембург от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

- Пятницкая от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

- Привокзальная площадь;

- Производственная от Солнечной до разворотного круга (нечетная сторона);

- Щорса от Производственной до Зеленой;

- Ленина (Нововятский район), Коммунистическая;

- Индустриальная (Радужный);

- Горбачева от Ленина до Карла Маркса;

- Лепсе от Ломоносова до Физкультурников (нечетная сторона) и от Цеховой до Романа Ердякова (четная сторона).

21-22 декабря

- путепровод по Ивана Попова;

- Красноармейская от Чапаева до Тургенева;

- Мининский переулок;

- Преображенская от Карла Маркса до переулка Энгельса;

- Московская от Ленина до Карла Маркса;

- Милицейская от Ленина до Октябрьского проспекта;

- Азина от Ленина до Дерендяева;

- Труда от Ленина до Карла Маркса;

- Комсомольская от Октябрьского проспекта до улицы Горького;

- Щорса от Зеленой до Красина;

- Красина от Щорса до Чапаева;

- Чапаева от Красина до привокзальной площади;

- проспект Строителей (Радужный);

- Парковая;

- Кирова;

- Карла Либкнехта от Воровского до Молодой Гвардии;

- Лепсе от Романа Ердякова до Сормовской;

- Мира;

- Упита от Кольцова до Луганской;

- Тургенева;

- 2-й Газетный переулок.

Работы ведутся преимущественно в ночное время - с 20.00. Водителей просят не парковать машины в зоне уборки снега.