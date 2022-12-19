С 2023 года между Кировом и Казанью могут запустить авиарейсы

Запуск авиарейса между Кировом и Казанью поможет расширить возможности «Победилово». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 2023 года от Кирова до Казани могут запустить авиарейс. Об этом стало известно на еженедельной планерке у Александра Соколова.

По словам запреда правительства области Алексея Жердева, сейчас эта возможность обсуждается с Татарстаном.

- Это важный вопрос, который позволит расширить возможности нашего аэропорта, и жителям будет хорошо, - добавил он.

Стоит отметить, что 16 декабря Александр Соколов встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Помимо запуска авиарейсов между Казанью и Кировом, руководители регионов обсудили и другие вопросы, касающиеся сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.