В Кирове задержали 23-летнюю девушку, подозреваемую в совершении серии краж

Девушку задержали и передали полиции. Фото: архив «КП»

В Кирове задержали женщину, находившуюся в розыске за совершение четырех краж. Подробности сообщили в областном управлении Росгвардии.

Инцидент случился на днях около двух часов ночи. Патрульные приметили молодую женщину, которая, увидев автомобиль росгвардейцев, тут же попыталась скрыться. Правоохранители догнали и задержали подозрительную прохожую. При проверке документов оказалось, что 23-летняя девушка находится в розыске в Кирове и Слободском. Ее подозревают в совершении как минимум четырех краж.

Росгвардейцы вызвали сотрудников УМВД, которым и передали задержанную. Теперь с ней будет разбираться полиция.