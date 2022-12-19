Кировские мастера представляют вятские промыслы на крупнейшей выставке в Москве

«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2022» проходит в Москве в «Экспоцентре» с 14 по 18 декабря. Фото: правительство Кировской области

Кировчане принимают участие в крупнейшей выставке народных промыслов «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2022». Она проходит в Москве в «Экспоцентре» с 14 по 18 декабря. Наши мастера представляют на экспозиции уникальные вятские промыслы. Об этом сообщает правительство Кировской области.

- Выставка - это не только творческая лаборатория, но и среда для обмена мнениями, развития деловой активности. Это выставочный проект России, представляющий весь спектр народного искусства в стране, - отметил и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Дмитрий Глушков.

Кировские ремесленники представили дымковскую игрушку, матрешек, шкатулки из капокорня, а также авторскую текстильную куклу, одежду из льна. В преддверии праздничных дней мастера также привезли деревянные елочные украшения, новогодние подарки и сувениры.