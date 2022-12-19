В Нововятске путепровод под переездом начнут строить с 2024 года

На строительство путепровода привлекут федеральные средства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Путепровод в Нововятске под ж/д переездом начнут строить в 2024 году. Об этом сообщает министерство транспорта Кировской области.

По информации ведомства, объект включен в пятилетнюю программу дорожной деятельности региона на 2023-2027 годы. Так, в следующем году администрация Кирова планирует разработать проектно-сметную документацию за счет областного бюджета. Само строительство путепровода должно начаться с 2024 года с привлечением федеральных средств. Сколько времени оно займет - неизвестно.

Ранее власти сообщали, что строительство и тоннеля под переездом, и моста через Чепцу начнется в 2023 году.