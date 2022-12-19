В Кирове подрядчикам дали сутки на устранение последствий снегопада

На улицах задействованы вся техника и специалисты ручного труда. Фото: admkirov.ru

Кировские дорожные службы должны устранить последствия снегопада за сутки. Напомним, в воскресенье выпало более 15 см осадков. Сегодня, 19 декабря, по городу проходят рейды с участием специалистов УДПИ и руководителей подрядных организаций.

В целом работу подрядчиков оценили положительно по сравнению с предыдущими разами. Для устранения последствий снегопада задействованы вся техника и специалисты ручного труда. Основные силы бросили на магистральные улицы и дороги, по которым идет общественный транспорт, а также тротуары. Сегодня дорожники устраняют заужения проезжих частей, приводят в порядок грунтовые дороги и остановочные площадки.

В спальных микрорайонах также идет активная работа. В Чистых прудах дороги чистятся до асфальта. В порядок приведут пешеходные зоны и остановки. Аналогичная ситуация - в микрорайонах Солнечный берег и Европейские улочки. Работу подрядчиков контролируют профильные ведомства и депутаты Гордумы.

- Мы находимся на прямой связи с руководством города и департаментом городского хозяйства. Горожане сообщают нам о проблемах с уборкой, замечания оперативно передаются в структурные подразделения. Кроме того, регулярно объезжаем город и оцениваем обстановку. Вся информация также передается в чаты по содержанию улиц или ответственным специалистам администрации Кирова, - отметил заместитель председателя городской Думы Даниил Мамин.

Кировчане могут сообщить о некачественной уборке в диспетчерскую службу ГДМС по телефону: 8-922-967-22-34.