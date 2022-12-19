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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 9:59

В Лузе 32-летний молодой человек погиб в пожаре

Трагедия произошла 18 декабря
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Следком проводит проверку по факту трагедии.

Следком проводит проверку по факту трагедии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Лузе пожар унес жизнь молодого человека. Подробности сообщили в Следственном комитете Кировской области.

Трагедия произошла 18 декабря. Пожар вспыхнул в одной из квартир в Лузе. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 32-летнего молодого человека.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. По предварительной информацией, пожар мог разгореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом виде. Точные причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

- В очередной раз следственное управление СК России по Кировской области призывает граждан уделять больше внимания пожарной безопасности, - добавили в пресс-службе ведомства.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.