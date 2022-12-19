В Кировской области за три дня задержали 21 пьяного водителя

Всего автоинспекторы пресекли 1369 нарушений ПДД. Фото: ГИБДД Кировской области

С 16 по 18 декабря на дорогах Кировской области случилось шесть ДТП, в которых погибли два человека и пострадали четверо. Происшествия зарегистрировали в Кирове, а также Слободском, Вятскополянском, Котельничском, Куменском, Орловском и Омутнинском районах.

За минувшие три дня автоинспекторы также пресекли 1369 нарушений ПДД. Так, к примеру, правоохранители задержали 21 водителя. Все были пьяны либо отказались от медосвидетельствования. Сотрудникам ГИБДД также попались 12 автомобилистов-бесправников.

Госавтоинспекция напоминает: за вождение в нетрезвом виде положен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

О неадекватных водителях на дороге можно сообщить по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.