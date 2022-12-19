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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 8:20

В Санчурском районе мужчина устроил поножовщину и поджег дом, чтобы скрыть преступление

Два человека погибли, другим двоим удалось выбраться
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подозреваемый задержан, возбуждены уголовные дела по двум статьям.

Подозреваемый задержан, возбуждены уголовные дела по двум статьям.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области мужчину подозревают в двух убийствах и покушении на третье. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Инцидент произошел в деревне Кричей Санчурского района с 15 на 16 декабря. Как установили следователи, в ту ночь компания выпивала вместе. В ходе попойки возник конфликт, быстро перешедший в поножовщину. 53-летний мужчина нанес несколько ударов ножом трем мужчинам и одной женщине. Чтобы замести следы, он поджег дом, где происходила разборка, и сбежал.

Двум пострадавшим удалось выбраться из горящей постройки. Они остались живы, их удалось вовремя госпитализировать. Двое других, мужчина и женщина, погибли. Их тела обнаружили спасатели во время тушения пожара.

Полиция смогла задержать подозреваемого. Возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление» и «Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление». Мужчина сейчас находится под стражей, ведется расследование.