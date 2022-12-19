В Санчурском районе мужчина устроил поножовщину и поджег дом, чтобы скрыть преступление

Подозреваемый задержан, возбуждены уголовные дела по двум статьям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области мужчину подозревают в двух убийствах и покушении на третье. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Инцидент произошел в деревне Кричей Санчурского района с 15 на 16 декабря. Как установили следователи, в ту ночь компания выпивала вместе. В ходе попойки возник конфликт, быстро перешедший в поножовщину. 53-летний мужчина нанес несколько ударов ножом трем мужчинам и одной женщине. Чтобы замести следы, он поджег дом, где происходила разборка, и сбежал.

Двум пострадавшим удалось выбраться из горящей постройки. Они остались живы, их удалось вовремя госпитализировать. Двое других, мужчина и женщина, погибли. Их тела обнаружили спасатели во время тушения пожара.

Полиция смогла задержать подозреваемого. Возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление» и «Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление». Мужчина сейчас находится под стражей, ведется расследование.