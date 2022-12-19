Из-за снегопадов в Кирове мусор будут вывозить по-другому

Спецтехнике сложно добираться до контейнеров по заснеженным дворам. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Все выходные в Кировской области не утихала непогода - снегопад, как говорится, «стоял стеной». Техника, направленная на уборку улиц, явно не справлялась. Город буквально «встал».

Повлияла разбушевавшаяся стихия не только на движение транспорта. Непогода сказалась и на других привычных аспектах жизни кировчан. К примеру, на вывозе мусора.

В воскресенье контейнерные площадки очистить было невозможно - спецтехника просто не могла подъехать к бакам по заснеженным дворам. Из-за этого график вывоза мусора пришлось изменить.

Как рассказали в правительстве Кировской области, такие меры станут временными. Как только улицы и дворы очистят, привычный график восстановят.

Но сколько на это потребуется времени непонятно: снегопады сейчас, конечно, уже прекратились, но подрядчикам улицы и еще разгребать и разгребать. Ясно, что до дворов дело дойдет не скоро...