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НовостиОбщество19 декабря 2022 7:49

Из-за снегопадов в Кирове мусор будут вывозить по-другому

График вернется в привычное русло после уборки улиц и дворов
Анастасия Николаенко
Спецтехнике сложно добираться до контейнеров по заснеженным дворам.

Спецтехнике сложно добираться до контейнеров по заснеженным дворам.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Все выходные в Кировской области не утихала непогода - снегопад, как говорится, «стоял стеной». Техника, направленная на уборку улиц, явно не справлялась. Город буквально «встал».

Повлияла разбушевавшаяся стихия не только на движение транспорта. Непогода сказалась и на других привычных аспектах жизни кировчан. К примеру, на вывозе мусора.

В воскресенье контейнерные площадки очистить было невозможно - спецтехника просто не могла подъехать к бакам по заснеженным дворам. Из-за этого график вывоза мусора пришлось изменить.

Как рассказали в правительстве Кировской области, такие меры станут временными. Как только улицы и дворы очистят, привычный график восстановят.

Но сколько на это потребуется времени непонятно: снегопады сейчас, конечно, уже прекратились, но подрядчикам улицы и еще разгребать и разгребать. Ясно, что до дворов дело дойдет не скоро...