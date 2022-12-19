В Кирове с 1 января объединят пенсионный фонд и фонд соцстрахования

Все выплаты произведут в привычные кировчанам даты Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 января в Кирове начнет работу фонд пенсионного и социального страхования. Как сообщили в городской администрации, за счет объединения организаций для работодателей упростится процедура уплаты страховых взносов - вводится единый тариф.

Уточняется, что запрашивать копии дел гражданам в связи с изменениями не потребуется. Все данные хранятся в цифровом формате. Не понадобится также подавать дополнительные заявления для выдачи пенсии и пособий. Все выплаты произведут в привычные даты.

Отделения уже готовы к приему кировчан. Офисы клиентского обслуживания продолжат работу в прежних местах:

- ул. Комсомольская, 34;

- ул. Комсомольская, д.30-а;

ул. Дерендяева, 77, ул. Опарина (Нововятский район), 6.