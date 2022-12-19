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НовостиОбщество19 декабря 2022 7:34

В Кирове закончили семилетний долгострой на Гороховской, 81

1 и 2 секции дома сданы в эксплуатацию
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Дом №81 по Гороховской начали строить в 2015 году. Фото: kirovreg.ru

Дом №81 по Гороховской начали строить в 2015 году. Фото: kirovreg.ru

В Кирове завершили строительство еще одного проблемного дома. Об этом стало известно во время планерки у Александра Соколова.

Речь идет о семилетнем долгострое на Гороховской, 81. Его возведение началось в 2015 году, а спустя два года истек срок передачи жилых помещений участникам строительства. В 2018 году застройщика, ООО ЖК «Виктория», признали банкротом. Еще три года дело не двигалось, пока в июне 2021 года арбитражный суд Кировской области не вынес решение о передаче прав застройщика ЖСК «Гороховская, 81». После этого для объекта нашли нового подрядчика.

Спустя семь лет строительство 1 и 2 секции проблемного дома завершилось. Объекты уже сданы в эксплуатацию. Вскоре в новые квартиры заселится 141 дольщик. Застройщик же получит взамен земельный участок.