В Кирове закончили семилетний долгострой на Гороховской, 81

Дом №81 по Гороховской начали строить в 2015 году. Фото: kirovreg.ru

В Кирове завершили строительство еще одного проблемного дома. Об этом стало известно во время планерки у Александра Соколова.

Речь идет о семилетнем долгострое на Гороховской, 81. Его возведение началось в 2015 году, а спустя два года истек срок передачи жилых помещений участникам строительства. В 2018 году застройщика, ООО ЖК «Виктория», признали банкротом. Еще три года дело не двигалось, пока в июне 2021 года арбитражный суд Кировской области не вынес решение о передаче прав застройщика ЖСК «Гороховская, 81». После этого для объекта нашли нового подрядчика.

Спустя семь лет строительство 1 и 2 секции проблемного дома завершилось. Объекты уже сданы в эксплуатацию. Вскоре в новые квартиры заселится 141 дольщик. Застройщик же получит взамен земельный участок.