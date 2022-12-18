В Орловском районе два человека погибли в лобовом ДТП

В Орловском районе два человека погибли в результате ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кировской области.

Авария произошла сегодня, 18 декабря, в 15.20. На 370 км трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» столкнулись встречные «Лада Гранта» и «Лексус». В результате погибли два человека - водитель и пассажирка «Гранты».

По факту аварии проводится проверка. На месте ДТП работают сотрудники полиции, уточняются причины и условия автокатастрофы. Движение по трассе частично ограничено. Автоинспекторы проводят регулировочные действия.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.