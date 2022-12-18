В Кировской области по федеральной трассе для большегрузов перекрыли движение из-за снегопадов

Машины, которые уже въехали в Кировскую область, будут стоять на обочинах до разрешения движения. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Кировской области временно перекрыли движение для большегрузов по федеральным трассам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение приняли из-за сильного снегопада, который начался еще в ночь на 18 декабре. В итоге упрдор «Прикамье» выпустило распоряжение, ограничивающее движение большегрузов на федеральных трассах Р-176 «Вятка» Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар и Р-243 Кострома - Шарья - Пермь до 12 часов 19 декабря.

Документ затрагивает большегрузы от 3,5 тонн. Машины, которые уже въехали на территорию Кировской области, останутся стоять на обочинах до разрешения движения.

Сейчас на трассах работает снегоуборочная техника. Подрядчики находятся в режиме особой готовности.

В пресс-службе правительства также отметили, что снегопады повлияли и на на работу техники по уборке и вывозу мусора. Многие машины не могут доехать до полигонов. График вывоза ТКО будет временно скорректирован.