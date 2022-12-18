В 2023 году в Кировской области потратят более 800 миллионов рублей на благоустройство

Средства направят на реализацию проектов и благоустройство общественных и дворовых территорий. Фото: Александр КОЦ

В 2023 году Кировская область направит более 800 миллионов рублей на благоустройство территорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, на программу по формированию комфортной городской среды направят 400 миллионов, на которые благоустроят 144 дворовых и общественных территории. Еще 75 миллионов уйдет на реализацию в Белой Холунице проекта-победителя всероссийского конкурса. Кроме того, 540 миллионов регион получит из резервного фонда Правительства РФ на благоустройство парка имени Кирова.

Запланированы расходы областного бюджета на финансирование проектов жителей. Так, 280 миллионов уйдет на реализацию ППМИ, 30 миллионов - на «Народный бюджет», 10 - на средства самообложения граждан.

Еще 50 миллионов предусмотрены на новое направление по поддержке идей кировчан в рамках подготовки к юбилею областного центра. Это гранты для инициативных горожан: 650 тысяч - на проекты по благоустройству территорий, 350 - на проведение событийных мероприятий.