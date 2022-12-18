На новогодних праздниках из Кирова до Москвы и Санкт-Петербурга пустят дополнительные поезда

Киров свяжут с Москвой 25 дополнительных поездов, с Санкт-Петербургом - 7. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На новогодних каникулах из Кирова можно будет уехать в Москву и Санкт-Петербург на дополнительных поездах. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

С Москвой Киров свяжут 25 дополнительных поездов, с Санкт-Петербургом - 7. Они будут курсировать в период с 22 декабря 222 года по 10 января 2023 года.

Всего в новогодние праздники на наиболее востребованных направлениях Горьковской магистрали будут курсировать 147 дополнительных поездов. В основном они свяжут с Москвой другие крупные города: Нижний Новгород, Ижевск, Йошкар-Олу и другие.

Оформить билеты можно на сайте РЖД, в мобильном приложении или в вокзальных кассах. Дополнительную информацию можно получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на сайте РЖД.