Ледяной дождь и метель: метеопредупреждение в Кировской области на 18-19 декабря

Местами по региону ожидаются метель, ледяной дождь и гололед. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшее время погода значительно ухудшится. ГУ МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение на 18-19 декабря.

По данным Кировского ЦГМС, в течение 18 декабря, а также ночи и утра 19 декабря, в регионе ожидается снег, местами - ледяной дождь, гололед, метель. На дорогах области - снежные заносы, накат, гололедица.

Кировчанам следует быть внимательными и осторожными в плохую погоду - как водителям, так и пешеходам. Автомобилистам необходимо соблюдать правила дорожного движения, дистанцию до впереди идущего транспорта и скоростной режим. Пешеходам - переходить дорогу, только убедившись в том, что их видят и пропускают водители.

Ранее мы сообщали прогноз погоды на выходные. Посмотреть его можно здесь.