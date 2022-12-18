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НовостиОбщество18 декабря 2022 9:00

Ледяной дождь и метель: метеопредупреждение в Кировской области на 18-19 декабря

Региональное ГУ МЧС предупреждает об ухудшении погоды
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Местами по региону ожидаются метель, ледяной дождь и гололед.

Местами по региону ожидаются метель, ледяной дождь и гололед.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшее время погода значительно ухудшится. ГУ МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение на 18-19 декабря.

По данным Кировского ЦГМС, в течение 18 декабря, а также ночи и утра 19 декабря, в регионе ожидается снег, местами - ледяной дождь, гололед, метель. На дорогах области - снежные заносы, накат, гололедица.

Кировчанам следует быть внимательными и осторожными в плохую погоду - как водителям, так и пешеходам. Автомобилистам необходимо соблюдать правила дорожного движения, дистанцию до впереди идущего транспорта и скоростной режим. Пешеходам - переходить дорогу, только убедившись в том, что их видят и пропускают водители.

Ранее мы сообщали прогноз погоды на выходные. Посмотреть его можно здесь.