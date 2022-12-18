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НовостиОбщество18 декабря 2022 7:54

В Кирове 19 декабря пройдут плановые отключения электричества

Сроки отключения будут варьироваться от трех до девяти часов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Отключения пройдут во всех районах города.

Отключения пройдут во всех районах города.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 декабря кировчане останутся без электричества. О плановых отключениях сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут капитальный и плановый ремонт оборудования. Сроки отключения зависят от типа работ и будут варьироваться от трех до девяти часов. Советуем кировчанам заранее зарядить все гаджеты.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства. Кировчанам напоминают, что уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов), 529-555 (для жителей Нововятского района и заречной части Кирова).

График отключения электричества в Кирове 19 декабря 2022 года можно посмотреть по этой ссылке или на скриншоте ниже.

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru