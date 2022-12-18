В Кирове 19 декабря пройдут плановые отключения электричества

Отключения пройдут во всех районах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 декабря кировчане останутся без электричества. О плановых отключениях сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут капитальный и плановый ремонт оборудования. Сроки отключения зависят от типа работ и будут варьироваться от трех до девяти часов. Советуем кировчанам заранее зарядить все гаджеты.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства. Кировчанам напоминают, что уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов), 529-555 (для жителей Нововятского района и заречной части Кирова).

График отключения электричества в Кирове 19 декабря 2022 года можно посмотреть по этой ссылке или на скриншоте ниже.

Фото: geskirov.ru