В Кирове появятся три новые школы

В микрорайоне Долгушино возводят железобетонный каркас учебного здания. Фото: Кировская городская Дума

В Кирове построят еще три новые школы: в Чистых прудах, Долгушино и в районе Зубаревского леса. Об этом сообщает гордума.

К примеру, на улицу Мостовицкую в Чистых прудах, где будет школа на 1100 учеников, уже привезли стройматериалы, устраиваются подъездные пути.

- Мы понимаем, что жители очень ждут появления новых школ и для них это важный вопрос, поэтому депутаты постоянно контролируют процесс, - отметила зампред кировской гордумы Лариса Копысова.

В микрорайоне Долгушино возводят железобетонный каркас учебного здания и физкультурно-оздоровительного корпуса. Одновременно утепляют цокольный этаж, ведут кладку наружных стен. В ближайшее время планируют начать прокладывать к новой школе теплотрассу и электрокабель.

Добавим, что строят учебный корпус и в Зубаревском лесу. Здесь возводят монолитный каркас в уровне подвального и первого этажей.