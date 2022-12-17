Кировские энергетики вывесили на подъездах списки должников

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям – дальнейшие неплатежи ведут к начислению пеней Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» разместили на инфодосках подъездов данные о неплательщиках за отопление, свет и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- Списки должников - один из методов побудить недисциплинированных жильцов внести плату за ресурсы, - отмечает Алексей Татаринов, руководитель правовой службы «ЭнергосбыТ Плюс». - Работает принцип «А что скажут соседи?». Поэтому должники, увидев свою квартиру в списке, стараются побыстрее расплатиться.

Добавим, что на конец 2022 года долг за ресурсы жителей Кировской области превышает 1 млрд 350 млн рублей.

Энергетики напоминают кировчанам – дальнейшие неплатежи ведут к начислению пеней, судебным разбирательствам, аресту имущества и финансов.

Кстати, в декабре клиенты компании могут принять участие в акции «В Новый год – без долгов». При погашении долга и внесении аванса за декабрь можно поучаствовать в розыгрыше призов.