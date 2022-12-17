Кировские кадеты стали участниками международного благотворительного бала

Одна из главных целей кадетского бала – сохранение исторической памяти. Фото: Правительство Кировской области

Воспитанники Кировского кадетского корпуса имени А.Я. Опарина приняли участие в знаковом мероприятии – представляли наш регион на Международном благотворительном кадетском балу. Об этом сообщило правительство области.

Мероприятие собрало в столице страны 1600 детей из 74 регионов. Кировчане Надежда Храмова, Артем Власов, Егорий Губин и Мария Мамаева рассказали: чтобы попасть на бал, им пришлось до виртуозности отточить исполнение сразу десяти танцев – фигурного вальса, польки «Конькобежцы», французской и московской кадрили, вальса-миньона, краковяка и других.

– Кавалеры и их дамы просто грезили предстоящим шоу. Конечно, было сложно на репетициях, но от бала остались только яркие эмоции. Дети побывали в настоящей сказке, – отмечают в Кировском кадетском корпусе.

Как отметили организаторы мероприятия, одна из целей бала – сохранение исторической памяти, военных традиций. Молодые люди получили не только новые впечатления, но и научились чему-то новому, обменялись опытом, обрели новых друзей.