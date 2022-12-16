С 19 декабря в Кировской области вместо «Электронной регистратуры» начнет работу новый сервис

С помощью нового сервиса кировчане смогут вызвать врача на дом Фото: Мария ЛЕНЦ

С 19 декабря в Кировской области вместо «Электронной регистратуры» начнет работу информационный сервис «К врачу». Как сообщили в региональном Минздраве, пользователей автоматически будут направлять на новую систему er43.medkirov.ru.

Помимо записи на прием кировчане смогут воспользоваться новыми функциями: «Запись по направлению», «Вызов врача на дом», «Прикрепление онлайн», «Идентификация граждан по полису ОМС». Сохраняется также возможность записи на прием детей и близких родственников.

Если же у жителей отсутствует личный кабинет на госуслугах, то граждане могут обратиться в МФЦ. Уточняется, что у пациентов останется возможность записаться к специалисту через регистратуру при личном обращении и по номеру 122.