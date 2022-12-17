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НовостиОбщество17 декабря 2022 6:45

Прогноз погоды в Кирове 17-18 декабря: сильные снегопады в конце недели

«Комсомолка» подготовила прогноз погоды на субботу и воскресенье в Кирове
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В воскресенье в Кирове обещаются сильные снегопады.

В воскресенье в Кирове обещаются сильные снегопады.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчан ожидают пасмурные и местами снежные выходные. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 17 и 18 декабря.

В субботу, 17 декабря, погода будет пасмурной. Ближе к ночи пойдет небольшой снег. Ранним утром температура воздуха опустится до -18 градусов, но уже к полудню потеплеет до -11. Сильного ветра не ожидается, порывы в течение дня составят до 5 м/с. Атмосферное давление поднимется до 758 мм ртутного столба.

В воскресенье, 18 декабря, с самого утра и до ночи будет идти снег, местами - весьма сильный. Температура воздуха не опустится ниже -7 градусов в течение всего дня. Усилится ветер: по прогнозу синоптиков, порывы могут достигнуть 10-12 м/с. Атмосферное давление резко начнет опускаться и к вечеру дойдет до 744 мм ртутного столба.