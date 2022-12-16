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НовостиОбщество16 декабря 2022 14:50

В Кировской области перевозчик выплатит 40 тысяч рублей школьнику, которого высадили в мороз из автобуса

Водитель отказался продолжить маршрут
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Мальчика высадили не на той остановке, в итоге первоклассник перепугался и сильно замерз.

Мальчика высадили не на той остановке, в итоге первоклассник перепугался и сильно замерз.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омутнинске перевозчика обязали выплатить 40 тысяч рублей школьнику, которого высадили в мороз из автобуса. Как сообщили в прокуратуре Кировской области, случай произошел 10 марта 2022 года. Тогда восьмилетний ребенок ехал на автобусе первого маршрута.

Уточняется, что водитель отказался продолжить маршрут и высадил мальчика не на той остановке. В результате первоклассник перепугался и сильно замерз. За незаконные действия мужчину привлекли к административной ответственности, а также назначили штраф размером в пять тысяч рублей.

Кроме того, с перевозчика взыскали компенсацию морального вреда в пользу ребенка в 40 тысяч рублей. Напомним, что подобный случай произошел в Кирове. Водитель и кондуктор заметили задремавшего школьника только после прибытия в автопарк.