В Кирове 18 декабря состоится благотворительная ярмарка

Все изделия сделаны подростками и молодыми людьми с особенностями развития. Фото: admkirov.ru

Кировчан приглашают на благотворительную ярмарку. Подробности сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Мероприятие состоится 18 декабря в центре «Дорогою добра». На ярмарке можно будет приобрести изделия, изготовленные подростками и молодыми людьми с особенностями развития. Посетители смогут купить керамику, деревянные и восковые свечи, календари и блокноты, одежду.

Кроме того, пришедших на ярмарку кировчан ждет развлекательная программа: мастер-классы, конкурсы, выступления танцоров, живая музыка, лотерея. Полную афишу можно посмотреть здесь.

Все вырученные средства пойдут на развитие программ профессиональной помощи семьям с детьми с нарушениями развития.

Мероприятие состоится с 14.00 до 18.00 по адресу: Розы Люксембург, 68а.