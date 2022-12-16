В Лянгасово жители дома №12 по улице Ленина замерзают в своих квартирах

По стенам дома ползут трещины, которые могут быть причиной промерзания. Фото: ОНФ Кировской области

В Лянгасово жильцы дома №12 по Ленина замерзают в собственных квартирах. Как рассказали активисты ОНФ, температура воздуха в помещениях не поднимается выше +16...+17 градусов. В доме живут инвалиды, пожилые люди, имеющие проблемы со здоровьем кировчане.

После жалоб жильцов специалисты УК замерили температуру в квартирах. Во многих она ниже нормативной (должна быть +20...+22 градуса). Выявили промерзание стен, утеплили небольшую часть фасада и запенили щели. Этого оказалось недостаточно: жильцы все еще мерзнут. Управляющая компания на это лишь посоветовала обзавестись обогревателями.

При этом, по словам активистов, по фасаду дома ползут трещины, видные невооруженным глазом. Они и могут быть причиной промерзания. Общественники обратились в прокуратуру, чтобы заставить УК работать.