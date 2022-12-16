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НовостиОбщество16 декабря 2022 11:39

Непроходимые и обледеневшие тротуары: в Кирове оценили работу дорожных служб

В целом ее сочли удовлетворительной, но есть некоторые замечания
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Руководителям дорожных служб посоветовали почаще ходить по тротуарам, чтобы лично оценить ситуацию. Фото: admkirov.ru

Руководителям дорожных служб посоветовали почаще ходить по тротуарам, чтобы лично оценить ситуацию. Фото: admkirov.ru

Кировские власти остались не слишком довольны работой дорожных служб. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По итогам последних снегопадов работу коммунальщиков в целом оценили удовлетворительно. Но без вопросов к подрядчикам не обошлось. К примеру, рабочие сгребают снег с проезжей части на тротуары, которые долгое время после этого остаются непроходимыми. Наледь с пешеходных зон также убирают довольно нерасторопно. Руководителям дорожных служб посоветовали почаще ходить по тротуарам самим, чтобы оценить ситуацию лично.

Подрядчикам велели оперативнее реагировать на замечания горожан. Кроме того, им следует заранее сформировать колонны техники в преддверии наступающих вновь снегопадов. Кураторы от УДПИ должны усилить контроль за работой дорожных служб.