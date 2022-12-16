Олимпийский чемпион Руслан Захаров готовится «кайфануть» в Кирове

В феврале Руслан Захаров приедет в наш город на этап Кубка страны Фото: Иван ВИСЛОВ

10 февраля в Кирове на стадионе «Динамо» состоится этап Кубка России по конькобежному спорту. В этот же день состоятся 84-е Всероссийские соревнования на призы имени С.М. Кирова.

Отстранение российских спортсменов от международных стартов дает возможность нашим болельщикам вживую насладиться внутренними соревнованиями с участием сильнейших конькобежцев страны. Обычно они весь сезон выступают на этапах Кубка мира, а внутри страны - пару раз в год. Самих спортсменов, правда, выступление на российских катках радует не всегда: крытых сооружений всего четыре, а от соревнований на открытом воздухе они давно отвыкли.

На выступление «в мороз минус шесть» пожаловался в интервью sports.ru олимпийский чемпион Руслан Захаров. Поделился он и ожиданиями от поездки в Киров на этап Кубка страны. «Вот поеду на Кубок России в Киров… Говорят, в начале февраля там самые морозы. Кайфанем. Надо будет только теплые трусики с начесом приобрести», - сказал он.