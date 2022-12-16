В Красных Полянах очистные сооружения могут реконструировать за счет федеральных средств

Комплексу очистных сооружений необходима полная реконструкция. Фото: kirovreg.ru

В Красной Поляне реконструируют очистные сооружения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Очистной комплекс сильно износился, и ему потребуется полная реконструкция. Как сообщил директор МУП «Краснополянский водоканал» Александр Зимин, документация по восстановительным работам уже создана. Однако у предприятия не хватит средств на реализацию проекта.

Александр Соколов поручил проработать вопрос о возможности участия региона в федеральной программе. Это позволит привлечь средства на ремонт комплекса.

Кроме того, губернатор поручил рассмотреть возможность выделить из областного бюджета деньги на обустройство водозаборной скважины для водоснабжения микрорайона Ямное. Муниципалитет проспонсирует подготовку проекта, но для его воплощения потребуется финансирование со стороны.